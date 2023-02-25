ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Прийнято 10-й пакет санкцій: до списку внесено 121 фізичну та юридичну особи, значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборона російських пропагандистських ЗМІ. Ми залишаємось об’єднаними у своїй рішучості завдати шкоди російській воєнній машині”, - написав Боррель.

Він зауважив, що до санкційного списку потрапили ті, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 тис. українських дітей.

У свою чергу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення десятого пакета санкцій.

“Я вітаю офіційне ухвалення нашого десятого пакета санкцій проти Росії. Ми зараз маємо наймасштабніші санкції за всю історію – вони виснажують військовий арсенал Росії та глибоко підривають її економіку”, - написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Євросоюз також посилює тиск на тих, хто намагається обходити санкції.

На сайті Єврокомісії з’явилися подробиці десятого пакету санкцій.

“Цей пакет посилює тиск у відповідь на жорстоку війну Путіна, включно з жорстоким націлюванням на цивільне населення та критичну інфраструктуру. Щоб ще більше підвищити ефективність санкцій ЄС, сьогоднішній пакет містить нові списки, а також торговельні та фінансові санкції, включаючи подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, що позбавляє російську економіку критично важливих технологічних і промислових товарів. Він також посилює примусові заходи та заходи протидії обходу, включаючи нове зобов’язання звітувати про активи російського Центрального банку”, - йдеться в документі.

ЄС додав близько 120 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку, включно з російськими посадовими особами, які приймають рішення, високопосадовцями уряду та військовими керівниками, причетними до війни проти України, а також представниками влади, встановленими Росією на окупованих територіях в Україні. До списку також увійшли ключові фігури, причетні до викрадення українських дітей до Росії, а також організації та особи, які забруднюють публічний простір дезінформацією, доповнюючи військову війну через інформаційну війну. Заходи також вживаються проти осіб в Ірані, які беруть участь у розробці безпілотників і компонентів, що підтримують російську армію. Крім того, цілями санкцій є члени та прихильники російського угруповання найманців Вагнера та його діяльність в інших країнах, таких як Малі чи Центральноафриканська Республіка.

На основі інформації, отриманої від України, наших держав-членів і наших партнерів, було введено нові експортні обмеження щодо чутливих технологій подвійного призначення та передових технологій, які сприяють військовому потенціалу та технологічному вдосконаленню Росії. Це включає додаткові електронні компоненти, що використовуються в російських системах озброєнь (безпілотники, ракети, гелікоптери та інші транспортні засоби), а також заборону на окремі рідкоземельні елементи та тепловізійні камери військового застосування. Крім того, ми також перераховуємо 96 додаткових організацій, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, в результаті чого загальна кількість кінцевих військових споживачів у списку становить 506. Це включає російські організації, пов’язані з підконтрольною Кремлю воєнізованою організацією Вагнера. Це також включає вперше сім іранських організацій, які використовували компоненти ЄС і постачали Росії військові безпілотники «Шахед» для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні.

“Важливо, що ми працюємо в тісній координації з партнерами та додаємо Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Норвегію до списку наших країн-партнерів”, - йдеться у документі.

Додаткові заборони на експорт тепер також накладаються на товари, які можна легко перенаправити для підтримки російських військових зусиль, зокрема:

Транспортні засоби: ще не заборонені великовагові вантажівки (та їх запчастини), напівпричепи та спеціальні транспортні засоби, такі як снігоходи;

Товари, які легко надсилаються російським військовим: у тому числі електрогенератори, біноклі, радари, компаси тощо;

Будівельні вироби, такі як мости, баштоподібні конструкції для будівель, автонавантажувачі, крани тощо;

Товари, які є критично важливими для функціонування та нарощування російського промислового потенціалу (електроніка, деталі машин, насоси, обладнання для обробки металів тощо);

Повні промислові установки: цю категорію додано, щоб уникнути лазівок;

Товари, що використовуються в авіаційній промисловості (турбореактивні).

Ці нові заборони та обмеження охоплюють експорт ЄС на 11,4 мільярда євро (дані за 2021 рік). Вони доповнюють експорт на суму 32,5 мільярда євро, який уже був санкціонований у попередніх пакетах. Завдяки сьогоднішньому пакету ЄС санкціонував загалом майже половину (49%) свого експорту до Росії у 2021 році.

Сьогоднішній пакет накладає заборону на імпорт наступних російських високодохідних товарів:

Бітум і супутні матеріали, такі як асфальт;

Синтетичний каучук і сажа.

Ці нові заборони на імпорт охоплюють імпорт ЄС вартістю майже 1,3 мільярда євро, і вони доповнюють 90 мільярдів євро, на які вже накладено санкції, що становить загалом 58% імпорту ЄС у 2021 році.

Три російські банки додано до списку суб'єктів, щодо яких діє замороження активів і заборона надавати кошти та економічні ресурси.

Інші заходи включають наступне:

Заборона громадянам Росії працювати в керівних органах компаній критичної інфраструктури держав-членів;

Заборона громадянам і юридичним особам Росії бронювати потужності для зберігання газу в Союзі (за винятком СПГ);

Заходи щодо сприяння виведенню з Росії операторів ЄС;

Також до списку потрапила судноплавна компанія третьої країни, яку підозрюють у допомозі Росії обійти санкції на експорт нафти.

Сьогоднішній пакет накладає нові зобов’язання щодо звітності щодо активів російського Центрального банку. Це особливо важливо щодо можливого використання державних російських активів для фінансування відновлення України після поразки Росії.

Інші заходи включають наступне:

зобов’язання щодо звітності щодо заморожених активів (у тому числі щодо угод до лістингу) та активів, які мають бути заморожені;

Про приватні рейси між ЄС і Росією, напряму або через треті країни, слід повідомляти заздалегідь;

Заборона на транзит товарів подвійного призначення та вогнепальної зброї через територію Росії в треті країни.

Під заборону потрапили ще два російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше дипломати у Брюсселі заявили, що Швеція, яка нині головує в ЄС, може встановити крайній термін офіційного затвердження санкцій до ранку 25 лютого. Річ у тім, ще вже третій день поспіль члени Євросоюзу не можуть домовитися про нові санкції проти Росії.

Польща відхилила вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку та заявила, що вони на практиці не матимуть жодного ефекту.