Порошенко закликав сконцентруватися на підтримці ЗСУ

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко, перебуваючи на Донеччині, в ефірі телемарафону «Рік героїв» на телеканалі «Прямий» заявив, що про питання відбудови України варто говорити після перемоги у війні. Він зазначив – точно знає, що і як треба робити, але тепер всі зусилля треба спрямувати на підтримку ЗСУ.



«Я точно знаю, як це робити. Я точно, якщо буде в цьому потреба, це зроблю. Але зараз я закликаю ні про що інше, крім перемоги над Росією, не думати, ні про які відновлення повоєнні. Зараз всі ресурси, всі сили треба віддати армії», – наголосив Петро Порошенко.

На його думку, «перемога ще не в кишені, а Путін «поранений», але ще дуже небезпечний».

«І солдатам на фронті багато чого не вистачає, вони про це вголос не кажуть, але їм не вистачає снарядів, їм не вистачає артилерії і мінометів, вони моляться про далекобійні ракети, але вони вміють воювати», – наголосив Порошенко.

Він висловив упевненість, що все в Україні буде відновлено, але зараз варто зосередитися на армії.

«Ми відновимо, ми знаємо як, ми найкращі, у нас є найкращі мови, нам допоможе весь світ. І наша команда має всі чіткі плани, але зараз треба сконцентруватися на перемозі у війні. Бажано цього року», – резюмував експрезидент.