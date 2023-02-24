Столтенберг запросив Зеленського на літній саміт НАТО

Генсек НАТО сподівається, що український президент зможе бути там особисто.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт Альянсу 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це Столтентерг сказав сьогодні, 24 лютого, під час пресконференції в естонському Таллінні.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", – заявив Столтенберг.

Ukraine is a testament to the bravery of a nation which will never relent in its quest for freedom.



Ukraine will prevail because Ukrainians will neither flinch nor step back.



And because Europe and its partners and allies will stand firm.

https://t.co/hlObhg802U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Нагадаємо, у річницю широкомасштабної війни з РФ НАТО підтверджує солідарність з Україною. Союзники будуть надалі нарощувати політичну та практичну підтримку України.