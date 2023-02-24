Столтенберг запросив Зеленського на літній саміт НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт Альянсу 11-12 липня у Вільнюсі.
Про це Столтентерг сказав сьогодні, 24 лютого, під час пресконференції в естонському Таллінні.
"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", – заявив Столтенберг.
Ukraine is a testament to the bravery of a nation which will never relent in its quest for freedom.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023
Ukraine will prevail because Ukrainians will neither flinch nor step back.
And because Europe and its partners and allies will stand firm.
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Нагадаємо, у річницю широкомасштабної війни з РФ НАТО підтверджує солідарність з Україною. Союзники будуть надалі нарощувати політичну та практичну підтримку України.