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Столтенберг запросив Зеленського на літній саміт НАТО

Генсек НАТО сподівається, що український президент зможе бути там особисто.

Столтенберг запросив Зеленського на літній саміт НАТО
Фото: president.gov.ua

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт Альянсу 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це Столтентерг сказав сьогодні, 24 лютого, під час пресконференції в естонському Таллінні.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, у річницю широкомасштабної війни з РФ НАТО підтверджує солідарність з Україною. Союзники будуть надалі нарощувати політичну та практичну підтримку України.

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