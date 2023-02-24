Британія ввела нові санкції проти РФ, у тому числі вони стосуються атомної галузі

Вони включають заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні. Також санкції стосуються "Росатому", "Газпрому" та "Ростеху".

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив у п`ятницю, 24 лютого, про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, які включають заборону на експорт усіх товарів, які країна-агресор використовувала на полі бою в Україні. Санкції націлені на 92 фізичні та юридичні особи, в тому числі пов’язані з “Росатомом”.Під санкції також потрапили близькі союзники Путіна, зокрема його колишній начальник служби безпеки та генеральний директор Nord Stream 2.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Серед сотень товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА.

Військова розвідка показала, що дефіцит комплектуючих у Росії внаслідок санкцій уже, ймовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні гелікоптери та системи ППО. У результаті дуже ймовірно, що роль Росії як надійного експортера зброї та її військово-промисловий комплекс підривається міжнародними санкціями. Сьогоднішні заходи завдадуть їм ще більшої шкоди, підриваючи військову машину Путіна.

“Сьогодні ми накладаємо санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості Путіна, і зобов’язуємося заборонити експорт до Росії всіх товарів, які Росія використовує на полі бою. Також сьогодні під санкції потрапили топ-менеджери російської державної атомної енергетичної компанії «Росатом», а також керівники двох найбільших оборонних компаній Росії, чотирьох банків та інші представники російської еліти”, - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

«Росатом» має глибокі зв’язки з російським військово-промисловим комплексом – у тому числі через Олександра Новака, який одночасно є членом наглядової ради та віце-прем’єр-міністром в адміністрації Путіна.

Повідомляється, що державна компанія постачала виробникам зброї технології та матеріали, необхідні для поповнення лінії фронту Росії, в тому числі для оборонних компаній, які перебувають під санкціями.

У рамках сьогоднішнього пакету санкцій також потрапили чотири банки, включно з МТС. Це ще більше ізолює Росію від міжнародної фінансової системи та допоможе Великобританії та партнерам запобігти обходу.

Сьогоднішні санкції також спрямовані на фізичних та юридичних осіб у центрі військово-промислового комплексу Путіна, зокрема:

34 керівника , пов’язані з двома найбільшими російськими оборонними компаніями «Ростех» , російським багатомільярдним державним оборонним конгломератом, і корпорацією «Алмаз-Антей» , державною російською компанією, що спеціалізується на виробництві ракет «земля-повітря» та вогнепальної зброї для літаків.

, пов’язані з двома найбільшими російськими оборонними компаніями , російським багатомільярдним державним оборонним конгломератом, і корпорацією , державною російською компанією, що спеціалізується на виробництві ракет «земля-повітря» та вогнепальної зброї для літаків. 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки для збройних сил Росії, в тому числі авіації та флоту

які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки для збройних сил Росії, в тому числі авіації та флоту 5 іранських керівників вищої ланки в Qods Aviation Industry, компанії, що виробляє безпілотники, які використовуються в Україні, що демонструє наше зобов’язання продовжувати тиск на треті країни, які постачають російську армію.

Велика Британія також оголошує про нові великі торговельні заходи, підриваючи військову машину Росії та скорочуючи фінанси Путіна. Окрім заборони експорту продукції, яку Росія використовувала на полі бою, Велика Британія також заборонить імпорт 140 товарів, включаючи вироби із заліза та сталі, оброблені в третіх країнах.

За словами секретаря з питань бізнесу та торгівлі Кемі Баденока, торговельні санкції працюють. Імпорт товарів Великобританією з Росії впав на 99% з часів до вторгнення, а експорт товарів до Росії скоротився майже на 80%. Працюючи разом із нашими міжнародними партнерами з G7, Міністерство бізнесу та торгівлі запроваджує санкції, щоб ще більше підірвати можливості Путіна вести війну проти України. “Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”.

Велика Британія також оголосила, що розширить чинні заходи проти Криму та непідконтрольних уряду територій у Донецькій і Луганській областях, щоб націлити їх на контрольовані Росією райони Херсонської та Запорізької областей, обмежуючи їхній доступ до торгівлі та фінансів Великобританії.

Сьогоднішні санкції також посилюють тиск на російську еліту. Це включає санкції щодо:

Маттіас Варніг – близький друг Путіна, генеральний директор «Північного потоку-2», а раніше член правління російських енергетичних компаній «Транснефть» і «Роснефть».

Любов Кабаєва - мати колишньої російської гімнастки і депутата Держдуми Аліни Кабаєвої, яка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним. Повідомляється, що родина Кабаєвих володіє нерухомістю в Росії на мільйони фунтів.

Олексій Дюмін - колишній головний охоронець Путіна, який зіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, включаючи запуск та підтримку школи підготовки безпілотників для російських військ

Олексій Козак, син колишнього віце-прем'єра та соратника Путіна Дмитра Козака.

20 керівників "Газпрому" та "Аерофлоту", включаючи голову "Газпрому" та колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова та двох чинних міністрів Росії.

Нагадаємо, США планують ввести нові санкції проти 200 російських компаній та осіб. До списку увійде низка російських губернаторів, членів сімей урядовців, оборонні та технологічні фірми та компанії, що допомагають РФ ухилятися від санкцій.