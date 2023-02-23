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Рада позбавила Лероса права брати участь у засіданнях до кінця війни через порушення депутатської етики

Він образливо висловився у присутності президента України. Образа стосувалася голови Офісу президента Андрія Єрмака. 

Верховна Рада України позбавила виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа Гео Лероса права брати участь у роботі парламенту до кінця засідання, тобто – до кінця війни. Таке рішення ухвалили за порушення депутатської етики. 

За словами депутата Олексія Гончаренка, "за" голосували представники фракцій і груп СН, колишньої ОПЗЖ, "Довіри", "За майбутнє" і "Батьківщини". 

Така санкція застосована через образливе висловлювання на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака, що пролунало за присутності президента України Володимира Зеленського. За даними джерел LB.ua серед депутатів, це відбулося 7 лютого. 

Фото: тг-канал Гончаренка

"У нас у Раді засідання не закривалось із 24 лютого 2022-го року. Під час дії воєного стану засідання Ради не закривається. Тобто (!) Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до КІНЦЯ війни", – написав Гончаренко. 

Згідно з Регламентом Верховної Ради, на пленарному засіданні промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, а в разі повторного порушення – позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні.

Це – не перший інцидент із Леросом. У листопаді 2021 року Гео Лерос вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу Президента України. Під час виступу Лерос звернувся до президента і сказав, що "не боїться сказати правду" і назвав президента "зрадником", після чого показав середній палець у бік, де сиділи Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. 

У відповідь на це фракція "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з проханням дати оцінку і відреагувати на слова позафракційного нардепа Гео Лероса під час виступу в парламенті. Комітет рекомендував позбавити Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях. 

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