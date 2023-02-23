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Рада припинила повноваження скандального нардепа “Слуги народу” Трухіна

Відповідне рішення підтримали 288 нардепів.

Рада припинила повноваження скандального нардепа “Слуги народу” Трухіна
Фото: Укрінформ

Верховна Рада України на засіданні 23 лютого проголосувала за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Трухіна.

За це рішення на засіданні 23 лютого проголосували 288 нардепів, повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

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Нагадаємо, 22 лютого Трухін визнав, що пропонував хабар поліції під час скандального ДТП. Він пішов на угоду зі слідством та зобовʼязався сплатити 6 млн гривень на користь ЗСУ та окремо штраф.

Прокурор вважає, що таким чином нардеп підтвердить "каяття". Сьогодні перед пленарним засіданням Трухін подав заяву про складання повноважень. 

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