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Винищувачі країн НАТО можуть бути передані Україні, – Воллес

Зокрема, поки що мова йде про МіГ-29.

Винищувачі країн НАТО можуть бути передані Україні, – Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Фото: Peter Nicholls/PA

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що літаки країн НАТО можуть бути передані Києву.

Про це повідомляє Sky News. 

Відповідаючи на запитання, чи можуть бути відправлені до Києва винищувачі НАТО, він сказав: “Поставлені НАТО, так… Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29”.

Він додав, що постачатиме не НАТО, а країни, які є членами альянсу. Це може бути військова авіатехніка, зокрема МіГ-29.

Бен Уоллес підкреслив, що війна в Україні - це не конфлікт НАТО.

Раніше міністр оборони Великобританії припустив, що війна в Україні може тривати ще рік.

Нагадаємо, Франція може навчати українських пілотів. Зараз Франція не планує передавати Україні бойові літаки.

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