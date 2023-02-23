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Швеція розглядає можливість відправки в Україну деяких із своїх 120 “Леопардів”

Наразі країна готує черговий пакет допомоги Україні. При цьому в шведському парламенті зростає підтримка надання певної кількості “Леопардів”.

Швеція розглядає можливість відправки в Україну деяких із своїх 120 “Леопардів”
Міністр оборони Швеції Пал Джонсон
Фото: EPA/UPG

Швеція відкрита для відправки деяких своїх бойових танків Leopard в Україну. При цьому скандинавська країна готується представити ще один пакет допомоги, щоб допомогти країні боротися з російським вторгненням. 

Про це повідомляє Reuters. 

Рік тому Швеція надала низку пакетів військової та цивільної допомоги Україні з моменту початку вторгнення.

Остання партія включає в себе броньовані бойові машини піхоти, які, як заявив міністр оборони Пал Джонсон, будуть головним внеском країни з точки зору обладнання для наземної війни.

Швеція також готується надіслати Україні передову артилерійську систему Archer, але в шведському парламенті зростає підтримка додаткового надання деяких із приблизно 120 танків Leopard, які є в країні.

“Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з перш за все з Німеччиною з цього приводу”, — сказав Джонсона.

Нагадаємо, Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen

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