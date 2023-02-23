Росія буде змушена піти з України, інакше це швидко призведе до краху російського режиму, – Буданов

Росія буде змушена вивести свої війська з України і під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії.

Про це в інтерв’ю виданню "Le Monde" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Росія буде змушена зробити цей вихід незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму. У нього немає іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми", – зауважив Буданов.

Він також наголосив, що на Росію чекають дуже важкі часи. Виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азіатської частини Росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію РФ.

"І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна Російська Федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися", – підсумував очільник воєнної розвідки.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що за кілька років Росія розпадеться на декілька держав. Він переконаний, що розвʼязана РФ проти українців війна покладе краї імперії, адже демократичний світ обʼєднався заради перемоги.