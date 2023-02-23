Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія буде змушена піти з України, інакше це швидко призведе до краху російського режиму, – Буданов

"Крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Росії доведеться змінюватися".

Росія буде змушена піти з України, інакше це швидко призведе до краху російського режиму, – Буданов
Фото: slovoidilo.ua

Росія буде змушена вивести свої війська з України і під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії.

Про це в інтерв’ю виданню "Le Monde" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Росія буде змушена зробити цей вихід незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму. У нього немає іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми", – зауважив Буданов.

Він також наголосив, що на Росію чекають дуже важкі часи. Виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азіатської частини Росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію РФ.

Підписуйтесь на наш Google News

"І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна Російська Федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися", – підсумував очільник воєнної розвідки.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що за кілька років Росія розпадеться на декілька держав. Він переконаний, що розвʼязана РФ проти українців війна покладе краї імперії, адже демократичний світ обʼєднався заради перемоги. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також