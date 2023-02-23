Росія може готуватися до чергового наступу в районі Вугледара, – Міноборони Британії

Хоча навряд у Східного угруповання військ є ударна сила, що зможе здійснити прорив.

Протягом останніх двох діб важкі бої в Бахмутському секторі продовжувалися. Українські сили зберігають шляхи постачання відкритими на захід, попри повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Південніше Донецької області місто Вугледар знову зазнало потужного обстрілу. Існує реалістична ймовірність того, що Росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі, незважаючи на вартісні невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року", – зазначили в розвідці Британії.

Ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію все ще несе російське Східне угруповання військ.

"Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач. Хоча навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив", – вважають у міністерстві оборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/wfwm9P2xXK



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kJnDtbypjV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 23, 2023

Нагадаємо, Росія намагається захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Українські обороці ведуть щоденні важкі бої та протистоять наступам ворога.