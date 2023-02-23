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Росія може готуватися до чергового наступу в районі Вугледара, – Міноборони Британії

Хоча навряд у Східного угруповання військ є ударна сила, що зможе здійснити прорив. 

Росія може готуватися до чергового наступу в районі Вугледара, – Міноборони Британії
Розбита техніка під Вугледаром
Фото: тг-канал Sternenko

Протягом останніх двох діб важкі бої в Бахмутському секторі продовжувалися. Українські сили зберігають шляхи постачання відкритими на захід, попри повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. 

"Південніше Донецької області місто Вугледар знову зазнало потужного обстрілу. Існує реалістична ймовірність того, що Росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі, незважаючи на вартісні невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року", – зазначили в розвідці Британії. 

Ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію все ще несе російське Східне угруповання військ.

"Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач. Хоча навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив", – вважають у міністерстві оборони Великої Британії.

Нагадаємо, Росія намагається захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Українські обороці ведуть щоденні важкі бої та протистоять наступам ворога. 

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