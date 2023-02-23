Буданов заявив, що на річницю повномасштабного вторгнення Росія планує по Україні "невеликий ракетний удар"

За його словами, це може відбутися 23-24 лютого.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія планує по Україні “невеликий ракетний удар”. Про це він сказав у інтервʼю УП.

“Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів”, – запевнив він.

Буданов додав, що 14 січня, коли в Києві спершу був "прильот", а лише потім – повітряна тривога, росіяни здійснили "експериментальний пуск".

"Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С300. Вони стояли в Брянській області і це був один з перших зафіксованих таких дослідних пусків. Я підкреслюю, що це дослідні пуски", – сказав він.

Станом на зараз, за його даними, таких пусків ворог проводити багато не може.

Нагадаємо, попередні масовані ракетні удари по Україні Росія здійснила 18 лютого. Ворог випустив чотири ракети: дві збила ППО, дві влучили по Хмельницькому. До того ворог атакував ракетами 16 лютого. ППО України збила приблизно 75% крилатих ракет. Збивати ракети Х-22, які ворог також випустив, українські захисники поки не мають спроможності.