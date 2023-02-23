Для нападу на Молдову Росії не вистачає військової сили, – ISW

Однак росіяни можуть посилити зусилля з підриву республіки.

Для нападу на Молдову Росії не вистачає військової сили.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, президент РФ 21 лютого скасував його укази від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови. Вони передбачали дотримання принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності. Згідно з ними, Росія б мала активно “шукати шляхи вирішення придністровської проблеми на основі поваги територіальної цілісності Молдови”.

Відкликання указу не вказує на те, що РФ має намір напасти на Молдову – для цього їй бракує військового потенціалу. Однак вказує на ескалацію постійних зусиль росіян з підриву республіки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі для того, щоб перекинути своїх військових до Молдови, однак силові органи країни готові до цього.