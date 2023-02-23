Індія прагне уникати слова “війна” у спільних заявах G20

“Використання таких слів, як “криза”, буде більш прийнятним”.

Індійські чиновники, які цього тижня приймають глав фінансів G20, прагнуть уникати використання слова “війна” в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про війну Росії в Україні.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерела, “використання таких слів, як “криза”, буде більш прийнятним”.

Цей крок стане кроком назад щодо результатів зустрічі лідерів країн “Групи двадцяти” у листопаді минулого року на Балі, у якій взяли участь президент США Джо Байденом та глава Китаю Сі Цзіньпіна.

У заяві лідерів G-20 йшлося, що “більшість членів рішуче засудили війну в Україні”, водночас визнаючи “інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій”.

Лідери форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Таїланді повторили заяву майже дослівно в комюніке через кілька днів.

Нагадаємо, Індія не хоче, щоб країни G20 обговорювали нові санкції проти Росії протягом її річного головування в Групі.