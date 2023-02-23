У РФ розповсюджують дезінформацію про те, що Україна та Захід не хочуть миру

У Білорусі розказують, що “конфлікт в Україні став проксі-війною Заходу та Росії".

У російському МЗС розповсюджують дезінформацію про те, що Україна не хоче завершення війни.

“Для якнайшвидшого миру потрібна політична воля Заходу, якщо хтось цього досі не зрозумів, та його київських підопічних. … Цього ми (росія – ред.) не бачимо”, – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує Центр протидії дезінформацію при РНБО.

Коментуючи зупинення дії договору про стратегічні наступальні озброєння, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив: “У нинішній ситуації США, які кардинально змінили ставлення до теми міжнародної безпеки, і далі намагаються посилити тиск на Росію у найрізноманітніших сферах. Тому, ведення справ так, як це було прийнято в останні роки, більше неможливе”.

Ще одна дезінформація – від білоруських сусідів.

“Конфлікт в Україні став проксі-війною Заходу та Росії. … Основні зусилля МЗС спрямовані на захист національного суверенітету Білорусі від посягань Заходу. 2023 рік буде не менш напруженим, але Білорусь готова протистояти подальшим викликам”, – сказав глава МЗС Білорусі Сергій Алєйнік.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін розповсюдив фейк, що “Росія не воює з народом України, народ України став заручником київського режиму”.