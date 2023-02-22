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В полоні у росіян знаходяться щонайменше 963 цивільних заручники

Наразі Мінреінтеграції проводить аудит списків цивільних заручників. 

В полоні у росіян знаходяться щонайменше 963 цивільних заручники
Фото: rus.lsm.lv

На сьогодні, 22 лютого 2023 року, в реєстрі цивільних заручників Національного інформаційного бюро (НІБ) зафіксовано 963 особи, котрі перебувають в російському полоні.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Але насправді таких людей набагато більше – як тих, що потрапили в полон до 24 лютого 2022 року, так і тих, що стали заручниками вже з початком повномасштабного російського вторгнення”, - зазначили в міністерстві.  

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З цієї причини Мінреінтеграції проводить аудит списків цивільних заручників. Таким чином уточнюється їх кількість та інші дані стосовно українських цивільних у російському полоні.

Для проведення аудиту НІБ направив відповідним державним органам і громадським організаціям запити на надання даних.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив із головним омбудсменом Туреччини Шерефом Малкочем деталі гуманітарних ініціатив щодо звільнення громадян України з російського полону.

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