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Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини в поширенні проросійських пропагандистських видань

Жінка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами і працевлаштувалася на посаду директора комунального підприємства “Пошта Ізюму”.

Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини в поширенні проросійських пропагандистських видань
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції підозрюють жительку Харківської області в тому, що вона організувала поширення проросійських пропагандистських видань в Ізюмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З середини травня до початку червня минулого року жінка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами і працевлаштувалася на посаду директора комунального підприємства “Пошта Ізюму”. Правоохоронці виявили зловмисницю під час стабілізаційних заходів”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 42-річна жінка організовувала поширення пропагандистських газет “Изюмський телеграфъ”, “«Харків Z” та “Красная звезда”. В них містилися матеріали, котрі виправдовували російську агресію, підтримували ідеї проросійської спрямованості та геополітичних інтересів РФ.

Також зловмисниця закликала колишніх колег оформлюватися на роботу до окупантів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, співробітники поліції підозрюють у колабораційної діяльності мешканку Куп’янського району Харківської області. 32-річна жінка надала згоду на зайняття посади у “Временной гражданской администрации Харьковской области” за власним бажанням. 

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