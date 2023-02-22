На Харківщині лишаються окупованими майже 30 населених пунктів

Наразі в окупації знаходяться 29 населених пунктів Харківської області і зв’язку з ними немає.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає. Сполучення з цими територіями немає. Людей там залишилося мало, але там вони є. Але ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії. Ситуація досить важка", – зазначив голова ОВА.

Синєгубов додав, що за увесь рік повномасштабної війни росіяни не погодили на Харківщині жодного "зеленого коридору", і евакуація відбувалася лише за хаотичними, ситуативними домовленостями та з урахуванням воєнної обстановки.

Нагадаємо, що цієї доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка. В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації.