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На Харківщині лишаються окупованими майже 30 населених пунктів

Людей там залишилося мало, каже очільник ОВА.

На Харківщині лишаються окупованими майже 30 населених пунктів
Ексгумація на Харківщині
Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Наразі в окупації знаходяться 29 населених пунктів Харківської  області і зв’язку з ними немає. 

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає. Сполучення з цими територіями немає. Людей там залишилося мало, але там вони є. Але ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії. Ситуація досить важка", – зазначив голова ОВА.

Синєгубов додав, що за увесь рік повномасштабної війни росіяни не погодили на Харківщині жодного "зеленого коридору", і евакуація відбувалася лише за хаотичними, ситуативними домовленостями та з урахуванням воєнної обстановки.

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Нагадаємо, що цієї доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка. В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації.

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