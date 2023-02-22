​На Херсонщині з 23 по 25 лютого запроваджують додаткові заходи безпеки

На деокупованій території Херсонської області з 23 по 25 лютого запроваджуються додаткові заходи безпеки.
Відповідне розпорядження підписав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що у зв’язку з можливою ескалацією воєнних дій з боку окупантів, з 23 по 25 лютого:
- підприємства та установи комунальної форми власності, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи;
- буде обмежена видача гуманітарної допомоги, грошових виплат у відділеннях «Укрпошти», тощо;
- правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей;
- пункти незламності працюватимуть цілодобово.
"Наполегливо просимо вас у цей період дбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних!", - наголосили в ОВА.
Нагадаємо, вдень 21 лютого у Херсоні російські війська влучили в зупинку громадського транспорту. Повідомлялося про п'ятьох загиблих і 16 поранених, серед яких - дитина.