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​Росіяни вбили у Бучанському районі Київщини 1 700 людей, – Костін

Ідентифікували 91 російського військового, причетного до цих злочинів.

​Росіяни вбили у Бучанському районі Київщини 1 700 людей, – Костін
Фото: Офіс генпрокурора

Російська армія скоїла під час окупації Бучанського району Київської області понад 9 тис. воєнних злочинів, внаслідок яких загинули 1 700 мирних жителів. Близько 700 людей було вбито у Бучі.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів конгресменам Майклу Макколу, Дарреллу Іссу, Кіту Селфу, Джейку Еллзу і Максу Міллеру під час відвідування Бучі.

Вони оглянули місця масових злочинів та зустрілися з тими, хто пережив окупацію.

“Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя “руського миру” та режиму РФ, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права”, – зазначив Костін.

Наразі ідентифіковано 91 російського військового, причетного до цих злочинів. Триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.

Генпрокурор подякував конгресменам за позицію США щодо суверенітету, територіальної цілісності та свободи України.

“Розраховуємо на підтримку в створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності. Справедливість для жертв війни – це справедливість для світу”, – сказав генеральний прокурор.

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Нагадаємо, на Київщині знайшли тіла двох закатованих росіянами чоловіків, у одного з них – шеврони академії СБУ. 

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