На Берлінале презентували українсько-естонський кіноальманах «Війна очима тварин»

22 лютого на Берлінському кінофестивалі пройшла презентація українського кіноальманаху «Війна очима тварин»: відбувся показ його першого трейлеру. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії SOTA Cinema Group.

Трейлер складається з кадрів трьох перших новел альманаху, зйомка яких завершилася на початку 2023 року. За задумкою авторів, кіноальманах складатиметься з 11 новел, головними героями яких стануть тварини: корова, білий кролик, собака, коза, рибки. Події відбуватимуться не тільки в Україні, а й в інших країнах, де опинились українці, рятуючись від війни.

До команди альманаху увійшли: Олексій Макухін (продюсер SOTA Cinema Group, Україна), Алія Афельт (продюсер, HypnoFilms, Естонія), Олег Кохан (продюсер SOTA Cinema Group, Україна), Володимир Громов (сценарист), Володимир Каменський (режисер, HypnoFilms, Естонія).

Зйомки наступних трьох новел відбудуться на початку весни, а світова прем‘єра запланована на кінець 2023 року.

Нагадаємо, 24 лютого Берлінале проведе демонстрацію на червоній доріжці на знак солідарності з Україною.