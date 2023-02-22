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Окупанти обстріляли з мінометів і САУ прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Втрат немає.

Окупанти обстріляли з мінометів і САУ прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Зранку 22 січня окупаційні війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє у Telegram ОК “Північ”. 

Зазначається, що з 08:25 до 10:05 повідомили про 30 приходів, ймовірно з САУ, в район населеного пункту Михальчина Слобода. З 09:25 до 09:30 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Кореньок.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, протягом дня 21 лютого росіяни обстріляли 5 громад Сумської області. Всього за день було зафіксовано 78 “прильотів”.

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