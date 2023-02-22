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Росія завдала ударів по Харкову (доповнено)

Окупанти задіяли ракети. 

Росія вранці 22 лютого відновила удари по Харкову. Станом на 10:30 пролунали вже декілька вибухів, можливі нові пуски ракет.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов

"Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території росії. Будьте обережні", – написав міський голова.

За уточненими даними, росіяни влучили по обʼєкту інфраструктури в Київському районі. Зафіксовано щонайменше чотири удари. Ціляться росіяни по промислових обʼєктах. 

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів", – написав Синєгубов. 

Уранцы 22 лютого повітряну тривогу оголосили по всій країні. 

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