Пропагандист російського НТВ Гаррі Княгницький працює на сайті “Голосу Америки”

Колишній кореспондент російського телеканалу НТВ Гаррі Княгницький, який знімав пропагандистські сюжети про російську війну проти України, щонайменше з листопада 2022 року працює на сайті американської служби іномовлення.

Про це пише Детектор Медіа.

Зазначається, що під час роботи на російському телеканалі НТВ, який повністю фінансується державною компанією “Газпром”, що перебуває під санкціями Євросоюзу, на посаді кореспондента Княгницький знімав пропагандистські сюжети про російське вторгнення в Україну.

Зокрема матеріал про те, що українські військові буцімто здійснюють наведення артилерії за сигналом мобільних телефонів цивільних. У цьому ж сюжеті Гаррі Княгницький заявляє про жителів окупованих територій: “Если раньше среди жителей Краматорска еще были те, кто пытался остаться в стороне от происходящего и элементарно выжить, то сегодня многие из них готовы взяться за оружие”.

У вільному доступі можна знайти кілька сюжетів Княгницького про буцімто обстріли українською армією мирних громадян. Наприклад, у матеріалі від жовтня 2014 року кореспондент показує, як російські бойовики буцімто “змушені стріляти у відповідь”, інакше український танк зруйнує житловий квартал.

Інший матеріал кореспондента на сайті НТВ називається “Геноцид и уничтожение”: жители Донбасса в ужасе от действий украинской армии. Для нього Княгницький обрав цитати людей, які заявляють про геноцид та начебто тікають зі звільнених українською армією міст.

Матеріал завершується цитатою кореспондента про евакуйованих дітей: “Дети радуються, думая, что война позади. Но Нацгвардия уже на подступах к Донецку”.

Начебто захист “жителів Донбасу” від української армії — це один зі способів, яким російська пропаганда виправдовує повномасштабну агресію та депортації.

Нагадаємо, у ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.