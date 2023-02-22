Росія за добу обстріляла вісім областей

По Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив мінометні обстріли. Під вогнем були пʼять територіальних громад: Есманьська, Білопільська, Новослобідська, Ворожбянська та Краснопільська. Внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Інші дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Білогір'я, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Степове, Комишуваха. Надійшло 12 повідомлень про руйнування від обстрілів будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській зранку агресор ударив по Нікопольському району з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада. Попередньо - без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється. Вчора росіяни також тероризували Нікопольський район від ворожих ударів страждали Мирівська, Марганецька громади та Нікополь. Ворог цілив з важкої артилерії. За вчорашній день випустив понад два десятки снарядів. Минулося без загиблих та поранених.

У Луганській за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Куземівки і Діброви. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Діброви і Білогорівки. Загалом Лиманський напрямок залишається зосередженням контрударів ворога. За добу ворог вчинив там 455 артилерійських обстрілів. Ситуація залишається складною.

У Херсонській російські війська завдали масованого удару з РСЗВ по середмістю Херсона. Уламки ворожих снарядів вбили 5 мирних людей, котрі були на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста, багато містян дістали поранення. Поцілили снаряди й на територію автопарку – там поранені двоє людей. В одному з будинків через влучання російських боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі. Боєприпаси розривалися й поблизу закладів охорони здоров'я та інфраструктурних об'єктів. Пролунав вибух біля медзакладу – будівля пошкоджена, також обстріляли будівлю Херсонобленерго, є постраждалий. У місцях влучань палали гаражі та автівки. Поблизу площі Свободи уламок снаряду пошкодив автомобіль, внаслідок чого був поранений чоловік. Наразі відомо, що за добу через обстріли армії ворога загинули 5 людей, 21 людина поранена. За інформацією ГШ ЗСУ, також під удар артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них – Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське. З деокупованих територій автотранспортом евакуювали 62 особи, з них 7 – діти.

У Миколаївській вчора вдень ворог здійснив обстріл населеного пункту Очаківської громади. Одна людина зазнала важких поранень. Також вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

У Донецькій сьогодні зранку – обстріл з важкої артилерії села Ласточкіне, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець. До півночі тривали обстріли та активні бойові дії майже по всій лінії оборони в Очеретинській громаді. Найактивніші – у районі населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Невельське. Минулої доби – обстріли Часовоярської громади. Місто Часів Яр у результаті обстрілів повністю залишилося без газу. Впродовж доби – чотири обстріли з боку російських окупаційних військ населених пунктів Курахівської громади: три обстріли смт.Курахівка, один обстріл околиць м.Гірник. Поранених та загиблих немає. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Вночі – обстріли міст Мар'їнка і Красногорівка, в результаті яких зчинилися пожежі у приватних та багатоквартирних будинках. Увечері і вночі – масовані артобстріли Авдіївки. На Донеччині за добу – 1 загиблий, 1 поранений цивільний.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне. На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове. Унаслідок обстрілів смт Вільча Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Протягом дня під ворожим вогнем було і м. Вовчанськ. Окупанти обстрілювали житлові будинки у місті. Внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено покриття футбольного поля, трибуну стадіону, дах дитячого павільйону та вікна дитсадка, п'ятиповерховий будинок. Вдень у смт. Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання у стіну житлового будинку приватного домоволодіння. Також вчора внаслідок повторних обстрілів приватного житлового сектора у м. Куп’янськ, поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму погіршилася криміногенна ситуація через "вагнерівців".