24 лютого Берлінале проведе демонстрацію на червоній доріжці на знак солідарності з Україною

24 лютого 73-й Міжнародний кінофестиваль Берлінале проведе на червоній доріжці демонстрацію на підтримку України. Про це повідомляє офіційний сайт Берлінале.

У демонстрації візьмуть участь посол України в Німеччині Олексій Макеєв, представники знімальних груп фільмів-учасників Берлінале «Пробудження в тиші», «Східний фронт», «Ми не згаснемо», делегація від EFM (European Film Market), представники фестивалів «Молодість» та ОМКФ.

Як повідомляють організатори, акцентами цьогорічного Берлінале стане солідарність з Україною та Іраном. «Берлінале рішуче засуджує триваючу агресивну війну Росії, яка порушує міжнародне право, і висловлює свою солідарність з народом в Україні та всіма тими, хто виступає проти цієї війни. Фестиваль також підтримує мужність протестувальників в Ірані, які захищають себе від насильницького недемократичного режиму», - йдеться у повідомленні.

16 лютого на церемонії відкриття Берлінале до учасників звернеться (по відеозв’язку) Президент України Володимир Зеленський. Протягом 10 днів на фестивалі показуватимуть добірку художніх і документальних фільмів українських авторів. На ринку кінопродукції Україна буде представлена стендом; традиційний сувенірний значок фестиваля у вигляді ведмедика цьогоріч є у жовто-блакитному кольорі та у стилі петриківського розпису.

Також на Берлінале відбудеться прем’єра документальної стрічки "Superpower" Шона Пенна и Аарона Кауфмана, в центрі якої - Володимир Зеленский, а також стрічки “В Україні” польських документалістів Томаша Вольского и Петра Павлуса, що описує їхню подорож через Київ до Харкова.

Почесним гостем фестивалю стане режисер Стівен Спілберг, а президенткою журі - акторка Крістен Стюарт.

Директор фестивалю Маріетт Ріссенбек та художній керівник Карло Шатріан публічно запевнили, що фестиваль відбудеться без офіційної участі Ірану та Росії. Проте у програмі покажуть спільну французько-російська стрічку «Клітка шукає птицю», представляти який буде режисерка Маліка Мусаєва. Організатори не знайшли підстав відмовити росіянці в участі, оскільки фільм розповідає про патріархальне суспільство Чечні, несвободу жінок та неможливість обрати власний шлях. Стрічку було створено без фінансової підтримки РФ. Також на Берлінале покажуть стрічки незалежних іранських режисерів.

Нагадаємо, на 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі Україну представляють шість фільмів: «Залізні Метелики» Романа Любого, «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової, «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, «Це побачення» Надії Парфан, «Східний фронт» Віталія Манського та Євгена Титаренка.

Два з них номіновані на спеціальні нагороди 73-го кінофестивалю: «Ми не згаснемо» на Berlinale Documentary Award та «Це побачення» на Teddy Award.