Український інститут запустив сайт із базою українських фільмів

Фото: https://www.ukrainefilms.com/

Український інститут створив сайт, де зібрані дані про більш ніж 600 українських кінострічок. Про це повідомила пресслужба Українського інституту.

Сайт ukrainefilms.com повідомляє, де можна подивитись той чи інший український фільм залежно від геолокації користувача. Якщо йдуть активні покази стрічки, перегляд пропонують у кінотеатрах різних країн та міст. Інший варіант - перегляд онлайн, якщо стрічка є на VOD-платформах країни перебування користувача.

У розробці ресурсу брала участь ірландська компанія usheru, що займається створенням сайтів-агрегаторів для промотування фільмів різних країн. На початку повномасштабної війни представники usheru звернулися до Українського інституту з пропозицією допомогти Україні у межах своєї компетенції. Як кажуть організатори проєкту, результатом співпраці став ресурс, що сприяє легальному перегляду фільмів та популяризує український кінопродукт.

Наразі сайт працює у тестовому режимі.

Нагадаємо, оголосили номінантів 95-ї премії “Оскар”, серед них - українська копродукція “Будинок зі скалок”. Церемонія нагородження відбудеться у ніч з 12 на 13 березня.