В Українському домі покажуть костюми до Маланки з фільму “Памфір”

Фото: Український дім

У Києві в Українському домі відкриється виставка “Памфірова Маланка. Танець смерті та життя”, присвячена обряду Маланки у стрічці “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука. Про це повідомила пресслужба Українського дому.

На виставці представлять реквізит фільму, більше 40 костюмів та понад 100 обрядових масок. Частину із них художники вишуковували по сільських ярмарках та бабусиних скринях, інші – створили спеціально для фільму «Памфір». Відвідувачі зможуть дізнатися про автентичний обряд Маланки та технології виготовлення різних елементів традиційних костюмів. Також будуть представлені фото- і відеоматеріали про роботу над фільмом, котрі розповідають про процес роботи режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука та художниці із костюмів Марії Квітки. Куратор виставки – Олексій Ананов.

Відкриття виставки відбудеться 26 січня о 18:00, вона триватиме до 19 лютого 2023.

Нагадаємо, премʼєра фільму «Памфір» відбулася у травні 2022 року на Каннському кінофестивалі. Загалом картину було відібрано до участі у програмах понад 40 кінофестивалів у 25 країнах світу. Український прокат картини стартує 23 березня 2023 року.