Алеку Болдуїну пред'являть обвинувачення у ненавмисному вбивстві кінооператорки Гатчінс

Актор випадково застрелив уродженку України під час зйомок фільму у жовтні 2021 року.

Актору Алеку Болдуїну пред'являть обвинувачення у ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчінс, яку він випадково застрелив під час зйомок фільму “Іржа”.

Про це пише BBC.

Уродженку України Гатчінс було вбито у жовтні 2021 року, їй було 42 роки. Болдуїн випадково вистрілив їй у груди з реквізитного пістолета, в якому опинився бойовий патрон. Рикошетом у плече було також поранено режисера фільму Джоел Соуза, який вижив.

Актор репетирував сцену, вихоплюючи “Коль” 45-го калібру та спрямовуючи його у бік камери. Він був упевнений, що револьвер заряджений холостими патронами, оскільки помічник режисера, який передав йому зброю, вигукнув фразу “cold gun” (тобто “холодний пістолет”), що означає безпеку зброї.

Менеджерці з реквізиту зброї Ханні Гутьєррес-Рід також буде пред’явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві.У четвер окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс оголосила, що до кінця місяця проти них висунуть обвинувачення, оскільки для цього є достатньо доказів.

“Ніхто не може бути вищим за закон, кожен заслуговує на правосуддя”, – додала окружний прокурор. За її словами, їх судитиме суд присяжних.

Фото: ЕРА/UPG Галина Гатчінс

Режисеру фільму Джоелю Соузі жодних звинувачень не пред'явлено.

Якщо Болдуїна та Гутьєррес-Рід визнають винними, їм загрожує до 18 місяців тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 5 тис. доларів.

Болдуїн після стрілянини заявив, що не натискав на спусковий гачок, і що револьвер дав осічку. “Я не знаю, що сталося на майданчику. Не знаю, як бойовий патрон опинився у цьому револьвері. Не знаю”, – заявиві він у грудні.Галина Гатчінс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський державний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика", а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США та зробила успішну кар'єру операторки. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її однією із висхідних зірок американської кінематографії. Зокрема вона знімала стрічку про супергероя "Макс Фіст" ("Archenemy") та фільм жахів "Дорогенька" (Darlin').

Нагадаємо, торік у жовтні стало відомо, що Алек Болдуїн і продюсери вестерну “Іржа” досягли мирової угоди в позові про смерть унаслідок протиправних дій, поданому сім’єю операторки.