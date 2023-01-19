Організатори Шевченківської премії-2023 оголосили переможців другого туру конкурсу

Переможці допущені до участі у третьому турі конкурсу.

У середу, 18 січня, відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року.

Результати опублікував Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

За результатами розгляду, члени Комітету визначили ті твори, що допущені до участі у третьому турі конкурсу:

ЛІТЕРАТУРА

1. Авербух Олександр МихайловичКнига поезій "Жидівський король".

2. Калитко Катерина ОлександрівнаКнига поезій "Орден мовчальниць".

3. Чередник Артем Олександрович (Артем Чех)Роман "Хто ти такий?".

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

4. Жадько Віктор ОлексійовичКниги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля".

5. Назаренко Михайло ЙосиповичКнига "Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883." У двох частинах.

6. Тарнашинська Людмила БроніславівнаКнига "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА

7. Дубчак Ольга ПетрівнаКниги "Чути українською", "Бачити українською".

8. Казарін Павло ВолодимировичКнига "Дикий Захід Східної Європи".

9. Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка)Документальний серіал "Деокупація".

10. Портніков Віталій ЕдуардовичПубліцистика 2017-2022 років.

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

11. Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) - гурт "Хорея Козацька"Аудіоальбом "Пісні Української революції".

12. Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка)Музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ".

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

13. Кравець Віталій Іванович (художник)Серія робіт "Анатомія Безхребетних".

КІНОМИСТЕЦТВО

14. Горбач Марина Юріївна (авторка сценарію і режисерка)Повнометражний ігровий фільм "Клондайк".

15. Зінченко Олександр Миколайович (автор сценарію), Лисенко Сергій Анатолійович (режисер)Документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла".

16. Цілик Ірина Андріївна (режисерка)Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

17. Гнатковський Олексій Іванович (режисер)Комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

18.Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф), Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах), Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори)Вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Нагадаємо, в кінці листопада 2022 року було оголошено короткий список номінантів на Шевченківську премію.