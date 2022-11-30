Оголошено короткий список номінантів на Шевченківську премію

28 листопада відбувся перший тур конкурсу серед мистецьких творів, що потрапили до довгого списку Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року. За його результатами члени Комітету визначили твори, які потрапили до другого туру, повідомляє сайт Комітету з національної премії мі. Т.Г. Шевченка.

Номінанти на Шевченківську премію з літератури:

Олександр Авербух із книгою поезій "Жидівський король";

Любомир Дереш із романом "Там, де вітер";

Катерина Калитко із книгою поезій "Орден мовчальниць";

Мирослав Лазарук із книгою поезій "Тилинка й литаври";

Владислав Стольников із книгою поезій "Ужинок серпневого надвечір'я";

Людмила Таран із книгою "Айвенко, або Чоловіки - це...";

Артем Чередник (Артем Чех) із романом "Хто ти такий?".

У номінації "Літературознавство та мистецтвознавство":

"Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля" Віктора Жадька;

"Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" Михайла Назаренка;

"Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти" Людмили Тарнашинської.

У номінації "Публіцистика, журналістика" на перемогу претендують:

Ольга Дубчак із книгами "Чути українською" та "Бачити українською";

Павло Казарін із книгою "Дикий Захід Східної Європи";

документальний серіал "Деокупація" Богдана Логвиненка, Миколи Носка та Карини Пілюгіної;

публіцистика 2017-2022 років Віталія Портнікова;

Світлана Чорна із книгою "Українська Церква і московські міфи".

На відзнаку у номінації "Візуальні мистецтва" претендують:

мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка" Наталі Делієвої, Валерія Костюка, Таїсії Пода;

серія робіт "Анатомія Безхребетних" Віталія Кравця.

У номінації "Музичне мистецтво":

Проєкт "Улюблені класики" Марії Бурмаки;

аудіоальбом "Пісні Української революції" Тараса Компанійченка, Сергія Охрімчука, Северина Данилейка, Ярослава Криська, Максима Бережнюка;

музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ’ЮТ" Євгена Петриченка, Богдана Пліша, Ольги Кононенко;

концертна програма "Зацвіла в долині червона калина" Олександра Тищенка і Юрія Курача.

У номінації "Кіномистецтво":

Фільм "Клондайк" Марини Горбач;

телевізійний серіал "Мама" – Олеся Жураківська (виконавиця головної ролі), Валентина Руденко (авторка ідеї та сценарію), Тарас Ткаченко (режисер-постановник), Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн (продюсерки);

документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" Олександра Зінченка та Сергія Лисенка;

фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик.

У номінації "Театральне мистецтво":

режисер Олексій Гнатковський з комедією Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

виставу "Філоктет. Античний рейв" за п’єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки (режисер Дмитро Захоженко, сценограф Олексій Хорошко, художниця по костюмах Марія Антоняк, актори/-ки Оксана Цимбаліст і Василь Сидорко).

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Нагадаємо, 10 листопада стали відомі номінанти Шевченківської премії-2023.