DC Comics презентував першого українського супергероя, - Bleeding Cool

Днями стало відомо, що до майбутньої команди супергероїв DC Comics "Штормова варта" долучиться новий персонаж, український супергерой - Ядро.
Про це повідомило видання Bleeding Cool.
"Ще в березні 1993 року видавництво Image Comics випустила серію коміксів про команду Штормової варти, супергероїв, які підпорядковуються ООН. Згодом права на комікси перейшли до DC, які тепер відновили публікацію", - йдеться у повідомленні.
У відновленій версії коміксів з’явився новий персонаж - Павло Ступка, якого всі знають як Ядро (англ. Core), який є "українським живим ядерним генератором, з силою польоту, і хоча йому пʼятдесят два роки, він виглядає на шістнадцять".
Повідомляється, що перший комікс "Штормова варта" має вийти вже цього тижня за ціною $7.99.
Нагадаємо, раніше українці створили комікс про Маріуполь. Добірка розповідає історії маріупольців, яким вдалося виїхати з блокадного міста.