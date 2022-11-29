DC Comics презентував першого українського супергероя, - Bleeding Cool

У відновленій версії коміксів з’явився новий персонаж - Павло Ступка, якого всі знають як Ядро.

Днями стало відомо, що до майбутньої команди супергероїв DC Comics "Штормова варта" долучиться новий персонаж, український супергерой - Ядро.

Про це повідомило видання Bleeding Cool.

"Ще в березні 1993 року видавництво Image Comics випустила серію коміксів про команду Штормової варти, супергероїв, які підпорядковуються ООН. Згодом права на комікси перейшли до DC, які тепер відновили публікацію", - йдеться у повідомленні.

У відновленій версії коміксів з’явився новий персонаж - Павло Ступка, якого всі знають як Ядро (англ. Core), який є "українським живим ядерним генератором, з силою польоту, і хоча йому пʼятдесят два роки, він виглядає на шістнадцять".

Фото: Bleeding Cool

Повідомляється, що перший комікс "Штормова варта" має вийти вже цього тижня за ціною $7.99.

Нагадаємо, раніше українці створили комікс про Маріуполь. Добірка розповідає історії маріупольців, яким вдалося виїхати з блокадного міста.