Провідні дослідники ідей Сковороди обговорять їх у прямому ефірі на День народження філософа

У День народження Григорія Сковороди Аспен Інститут Київ запрошує на прямий ефір за участі провідних дослідників ідей філософа. Трансляція відбудеться 03.12 о 11:00 — 12:30. Реєструйтеся за посиланням .

3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з Дня народження Григорія Сковороди — українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета та педагога.

Ведучи діалоги про Григорія Сковороду, так чи інакше ставиш багато запитань. Сродна праця, нерівна рівність, щастя, — у чому значущість цих понять для нас? Як вчення Сковороди впливають на українську ідентичність? Яким чином філософ осмислював би виклики сьогодення?

Відповіді на ці та інші питання у прямому ефірі шукатимуть провідні дослідники життя та творчості Григорія Сковороди. Публікуємо програму стріму:

● Постать Григорія Сковороди в українській культурі — Олександр Савчук, видавець за модерації Марини Єщенко, доцентки кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти.

● Григорій Сковорода як мислитель — Тарас Лютий, філософ і письменник за модерації Орисі Демської, української мовознавиці, доктора філологічних наук.

● Сковородинські ідеї та наша сучасність — Олександр Філоненко, філософ, православний теолог, публічний інтелектуал за модерації Андрія Кулакова, програмного координатора напряму Програми для Спільноти Аспен Інституту Київ.

● Філософія Григорія Сковороди в контексті української ідентичності — Володимир Прокопенко, доктор філософських наук, професор філософського факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна за модерації Дениса Полтавця, директора програмного розвитку Аспен Інституту Київ.

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Аспен Інститут Київ проведе захід за ініціативи та у партнерстві з Полтавською обласною військовою адміністрацією.