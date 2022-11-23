Українські військові сплять під снігом: аналітики спростували черговий фейк РФ

Черговий фейк російської пропаганди набрав свою «сезонну» популярність. Цього разу мережею ще активніше, ніж завжди, поширюють фотографію з українським бійцем Збройних сил, який вкрившись ковдрою спить прямо під снігом. Це ще одна маніпуляція, яку можна спростувати.

Згідно з інформацією аналітиків «По той бік новин», ця фотографія насправді була створена принаймні 10 років тому, тобто ще до початку агресії Росії проти України. На ній зображений точно не український військовий – це тренування російського спецназу на виживання.

Цю фотографія розповсюджували не тільки серед українців, але й в інших країнах з іншою історією. Зокрема, останні кілька років вона ілюструвала дописи з українськими віршами, зі збором коштів військовослужбовцям ЗСУ, а також періодично з’являлася під патріотичними публікаціями грузинською мовою. Крім того, українські ЗМІ зробили і свій внесок у поширення світлини – у грудні 2014 року вони звертали увагу на те, як нібито українські захисники сплять вночі на фронті.

«Ціна вільної України» – так періодично підписують знімок користувачі мережі. Наші герої і справді ризикують найважливішим і покладають свої життя, аби захистити батьківщину. Однак кремлівські фейки мають бути спростовані, аби не дискредитовувати українську армію, намагаючись видати російських загарбників за українських військових.