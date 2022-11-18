Кремлівська пропаганда не змогла обдурити світ нівелюванням нашої ідентичності

Окрім цинічних обстрілів енергетичної інфраструктури України та жорстоких битв на лінії фронту, міжнародне співтовариство детально аналізує й обговорює у ЗМІ нашу війну з росією за ідентичність, культуру та найважливіший національний ідентифікатор – українську мову.

Фото: Олександр Рудоманов

Іноземні аналітики продовжують стверджувати, що росія прагне знищити культурну ідентичність України, існування якої президент росії путін безпідставно ставив під сумнів.

Про прелюдію підготовки путіна до широкомасштабного вторгнення, його псевдоісторичний опус, що він зліпив у 2021 році, згадав журналіст The Guardian Люк Гардінг.

«У своєму тексті під назвою «Про історичну єдність росіян і українців» путін стверджує, що повертається до ідеї, яку давно вважав істиною: росіяни й українці - «один народ», - зазначає Люк Гардінг. - Нарис аматорський, шовіністичний і неточний. Але він дає політичне та історичне «обґрунтування» того, що Путін зробив далі. ...Він намагався задовольнити свої політичні амбіції поневолення мови та ідентичності, використовуючи тактику, знайому з темного минулого росії: бомби, руйнування та вбивства мирних жителів. Виправдання путіним своєї авантюри здавалося абсурдним. Його мета: «денацифікувати» та «демілітаризувати» Україну».

Як точно відзначає The Guardian, амбіції Путіна виходять за межі Донбасу, де, як він тенденційно наполягав, відбувається «геноцид», вони охоплюють практично всю країну.

«Парадоксально, але крадіжка Криму та війна на сході консолідували українську націю та зміцнили ідентичність. Розбіжності, які колись існували, розтанули. Війна все спростила. Путін і росія стали єдиними ворогами. Почалася боротьба за виживання. Поразка означала б підкорення і зникнення», - відзначає британське видання.

Цікаво, що питанням української мови як важливого чинника ідентичності цікавиться і міжнародне наукове середовище провідних університетів світу. І це промовистий факт.

Скажімо, пізнавальним для світової наукової еліти вийшло інтерв'ю з українським аспірантом факультету когнітивних наук Університету Оснабрюка, Німеччина, Олександром Пометуном на сайті Університету Нотр-Дам під авторством докторанта кафедри політичних наук Університету Джозефа Кларксона.

Зокрема автора зацікавило, чи змінила війна уявлення мешканців нашої держави про те, що означає бути українцем чи бути російськомовним українцем?

Олександр Пометун розповів про те, що в Російській імперії, а потім і в Радянському Союзі українська мова і культура зазнавали постійних утисків. Водночас, відбувалась примусова русифікація населення України.

«Як наслідок, російська мова та культура домінували в українському медіапросторі та тривалий час впливали на населення, - каже український аспірант Пометун.

Ситуація почала змінюватися в 2014 році, коли росія незаконно анексувала Крим. Багато людей перейшли з російської на українську, створено величезну кількість українських фільмів, книжок, пісень.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в лютому цього року процес тільки прискорився. Українська культура зараз переживає своє відродження. Через дії росіян багато людей вперше в житті отримали щось — почуття національної ідентичності. Сильне почуття національної ідентичності було радше наслідком російського насильства, ніж його причиною.

Російська пропаганда доклала чимало зусиль, щоб розділити Україну за мовою, історією, географією та багатьма іншими факторами. Це також змусило більшість світу подумати, що в Україні йде якась «громадянська війна» і що Росія просто захищає «російськомовне» населення. Але це було не так. Насправді росія вела війну на знищення України, незалежно від мови. Від російських бомб гинули і російськомовні, і україномовні мирні жителі, а україномовні й російськомовні зі зброєю в руках захищали Україну».

Про середню освіту, яка є фундаментом майбутнього дорослого життя молодого покоління українців, а головне про мовну революцію у програмах київських шкіл написала газета Kyiv Post.

Інформаційним приводом стало те, що Київрада повністю виключила російську мову з навчальних планів комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

«Російські керівники неодноразово заявляли, що «росія іде туди, де поширена російська мова». У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради ухвалив рішення, яке дозволить уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилити захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, а під час війни це питання національної безпеки», – цитує видання депутатів міської ради.

Також Київрада планує ввести мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в столиці.

Нагадаю, що виключення російської зі шкільних програм розпочалося ще влітку і задовго до рішення столиці це зробити в тому числі і на півдні України, зокрема в Одеській області та місті Миколаєві

Отже, світові ЗМІ відповідально й професійно в своїх дослідженнях понад восьми місяців мужнього протистояння нашого народу російській агресії сходяться на думці про те, що відроджене сильне почуття національної ідентичності українців було результатом дій росіян, а не причиною для них. Тобто, що б не говорили кремлівські пропагандисти, світ їм обдурити не вдалось.

А тому Україна має перемогти ворога на всіх полях битв – і фізичних, і культурних.