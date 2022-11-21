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Російські пропагандисти перестали згадувати про Херсон, – Подоляк

Місто зникло з російського медіаполя.

Російські пропагандисти перестали згадувати про Херсон, – Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Згадки про звільнене українськими військовими місто Херсон перестали з’являтися в російському медіапросторі.

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон". Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі", – йдеться у повідомленні.

Радник глави ОП додав, що підтримує таку інформаційну стратегію РФ.

"Сьогодні забули слово "Херсон". Завтра – "Донецьк". Післязавтра – "Крим". Скоро – "Україна", – наголосив Подоляк.

 

Нагадаємо, сьогодні російська армія знову обстріляла Херсон. Є загиблі і поранені. 

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