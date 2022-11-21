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Росіяни обстріляли Херсон, є поранені цивільні, – перший заступник голови облради

Ворог відкрив вогонь по цивільній інфраструктурі. 

Росіяни обстріляли Херсон, є поранені цивільні, – перший заступник голови облради
Херсон (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Російська армія знову обстріляла Херсон. Є поранені.

"Прильоти" відбулися по цивільній інфраструктурі. Про це в фейсбук повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. 

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі.  Є поранені цивільні, медична допомога надається", – написав він.

У місцевій поліції повідомили hromadske, що, крім поранених, є й жертви серед мирних мешканців. 

Соболевський зазначав, що на правобережній частині області все ще залишається ризик для життя людей, оскільки ворог не припиняє обстрілів. Мешканцям радять евакуюватися до безпечніших регіонів. Для уточнення інформації щодо евакуації можна звертатися на до ОВА: 0 800 330 951, 38 091 481 7845, фейсбук-сторінка гуманітарного штабу Херсонської ОВА.

Учора росіяни обстріляли гуманітарну точку в Херсонській області. Поранення отримали пʼятеро людей, які стояли в черзі по хліб. 

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