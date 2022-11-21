У Херсоні лишаються близько 80 тис. жителів. Більшість з них не хочуть евакуюватися.

Після деокупації жителям Херсона запропонували добровільну евакуацію. Проте більшість людей воліють залишитися у місті.

Про це повідомив на брифінгу у Медіацентрі Україна депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“Люди здебільшого не хочуть виїжджати з Херсона. Вони кажуть: “Ми тут пережили вісім з половиною місяців окупації, ми пережили рашистів. Ці труднощі, які є зараз, це ніщо з огляду на те, що ми повернулися додому, що ми під контролем ЗСУ, під українським прапором. Це найголовніше. Ми переживемо, все налагодиться. Ми будемо залишатися у своїх помешканнях”, – розповів Сергій Хлань.

Він повідомив, що прибережну частину лівого берега Дніпра окупанти перетворили на військову зону та оголосили там примусову евакуацію. Проте й там більша кількість людей не захотіла виїжджати. У самому ж Херсоні залишається близько 80 тис. жителів.

“У місті Херсон до війни було 320 тис. населення, на момент деокупації, за різними підрахунками, залишилося близько 80 тис. Невелика частина людей виїжджає з міста, тому що побутові умови занадто складні. Але є й люди, які повертаються в Херсон. З огляду на те, що більша кількість людей не має бажання виїжджати, ми маємо зробити все, щоб забезпечити побут цих людей”, – заявив депутат.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені.