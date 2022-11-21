Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаСуспільствоВійна

Встановлено місця катівень у чотирьох будівлях у Херсоні, – ОГ

До людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство.

Встановлено місця катівень у чотирьох будівлях у Херсоні, – ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

Про це свідчать виявлені документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".

Вилучено частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах до людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство.

Під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше слідчі прокуратури виявили у Херсонській області місце розстрілу сімох цивільних, зокрема неповнолітньої.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також