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У Києві та області запровадили аварійні відключення світла

Графіки, складені раніше, наразі не діють.

У Києві та області запровадили аварійні відключення світла
Фото: EPA/UPG

У Києві та області застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які були складені раніше, наразі не діють", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це ж саме стосується і Київської області.

"У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії.  Основна мета російської пропаганди – змусити українців повірити, що саме влада винна у відсутності світла.

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