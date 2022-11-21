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​Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи: "Пересилимо. Переживемо. Переможемо!"

Президент впевнений, що українці скоро зберуться на Майдані, щоб відсвяткувати Перемогу над російськими окупантами.

​Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи: "Пересилимо. Переживемо. Переможемо!"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

"Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День Гідності та Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним", – сказав він у відеозверненні.

Повний текст привітання – на сайті президента.

Нагадаємо, День гідності та свободи в Україні, яке відзначають щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Цього року, попри війну, в усіх населених пунктах України відбуватимуться меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, у церквах служитимуть панахиди. 

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