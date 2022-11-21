ЗСУ відбили атаки росіян у 10 населенних пунктах Донеччини, - Генштаб

За минулу добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з РСЗВ.

Розпочалася 271-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

За минулу добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку в прикордонних районах Бєлгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайське, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива і Пречистівка Донецької області; Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Оріхів, Степове і Чарівне Запорізької області та місто Нікополь на Дніпропетровщині.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії веде повітряну розвідку БпЛА. Вів вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.

В населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців.

Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

На тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу шість ударів: три по районах зосередження окупантів та три - по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, склад боєприпасів, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти противника.