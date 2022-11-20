Потроху з боями рухаємося на Луганщині, послідовно знищуємо потенціал окупантів на Півдні, - Зеленський

Найжорстокіші бої тривають на Донеччині. Цієї доби через погіршення погоди кількість ворожих атак менша, проте кількість російських обстрілів залишається надзвичайно великою.
Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.
"Луганщина - потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони", - сказав президент.
На Півдні - наші війська тримають оборону, за словами Зеленського, послідовно і дуже прораховано знищуючи потенціал окупантів.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що деокупація Херсона стала переломним моментом у війні з Росією.