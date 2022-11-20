Потроху з боями рухаємося на Луганщині, послідовно знищуємо потенціал окупантів на Півдні, - Зеленський

Станом на вечір на сході майже 400 обстрілів із початку дня.

Найжорстокіші бої тривають на Донеччині. Цієї доби через погіршення погоди кількість ворожих атак менша, проте кількість російських обстрілів залишається надзвичайно великою.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Луганщина - потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони", - сказав президент.

На Півдні - наші війська тримають оборону, за словами Зеленського, послідовно і дуже прораховано знищуючи потенціал окупантів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що деокупація Херсона стала переломним моментом у війні з Росією.