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Потроху з боями рухаємося на Луганщині, послідовно знищуємо потенціал окупантів на Півдні, - Зеленський

Станом на вечір на сході майже 400 обстрілів із початку дня.

Потроху з боями рухаємося на Луганщині, послідовно знищуємо потенціал окупантів на Півдні, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Найжорстокіші бої тривають на Донеччині. Цієї доби через погіршення погоди кількість ворожих атак менша, проте кількість російських обстрілів залишається надзвичайно великою.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Луганщина - потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони", - сказав президент.

На Півдні - наші війська тримають оборону, за словами Зеленського, послідовно і дуже прораховано знищуючи потенціал окупантів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що деокупація Херсона стала переломним моментом у війні з Росією.

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