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У Запорізькій області поранено 100 окупантів і ліквідовано 2 склади боєприпасів

Знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине на Луганщині.

У Запорізькій області поранено 100 окупантів і ліквідовано 2 склади боєприпасів
Фото: EPAUPG

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада.

Про це йдеться на сторінці Генштабу у соцмережі Facebook.

У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. 

Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. 

Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області. 

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.

Нагадаємо, 19 листопада Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.

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