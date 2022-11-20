На території деокупованих територій України виявили 47 катівень окупантів, – МВС

Станом на 20 листопада на території деокупованих районів виявлено 47 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України.
Пр це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
З початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії.
З них:
- 33 367 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
- 9 067 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 2 046 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
- 97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада);
- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі щотижня вмирають близько 150 жителів, тобто близько 20 людей щодня.