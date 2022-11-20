На території деокупованих територій України виявили 47 катівень окупантів, – МВС

Станом на 20 листопада на території деокупованих районів виявлено 47 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України.

Пр це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

З початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії.

З них:

33 367 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);

9 067 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

2 046 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);

97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада);

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі щотижня вмирають близько 150 жителів, тобто близько 20 людей щодня.