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На території деокупованих територій України виявили 47 катівень окупантів, – МВС

Слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ.

На території деокупованих територій України виявили 47 катівень окупантів, – МВС
Фото: Пресслужба СБУ

Станом на 20 листопада на території деокупованих районів виявлено 47 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували громадян України.

Пр це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

З початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 44 662 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії.

З них:

  • 33 367 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
  • 9 067 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 2 046 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
  • 97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада);
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі щотижня вмирають близько 150 жителів, тобто близько 20 людей щодня.

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