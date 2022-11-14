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Щодня в окупованому Маріуполі вмирають близько 20 людей

Рівень смертності в місті зріс у 4-5 разів у порівнянні з мирним часом.

Щодня в окупованому Маріуполі вмирають близько 20 людей
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

В окупованому Маріуполі щотижня вмирають близько 150 жителів, тобто близько 20 людей щодня.

Про це повідомила у Telegram Маріупольська міська рада.

Зазначається, що щотижня у окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти дітей щотижня.

“Рівень смертності зріс у 4-5 разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію”, – зазначили в міській раді.

Нагадаємо, під Маріуполем зростає місце масових поховань – з’явився новий сектор братських могил. 

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