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СБУ затримала перевдягненого російського військового у Херсоні

Його завданням у звільненому Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

СБУ затримала перевдягненого російського військового у Херсоні
Ілюстративне фото
Фото: Служба безпеки України

Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися "місцевим".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від росіян Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та Нацполіція проводять на деокупованій території.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Херсонщині російського бойовика, який стріляв у мирне населення. Він вибивав зізнання у нібито причетності затриманих громадян до українських партизанів чи ДРГ.

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