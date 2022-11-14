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​Унаслідок російського обстрілу Херсонщини загинули дві жінки, немовля перебуває у лікарні

Чотиримісячний хлопчик має важкі травми.

​Унаслідок російського обстрілу Херсонщини загинули дві жінки, немовля перебуває у лікарні
Наслідки російських обстрілів Херсонщини
Фото: Поліція Херсонської області

У Херсонській області внаслідок обстрілу російськими військовими під завалами зруйнованого будинку опинилася родина – дві жінки загинули, чотиримісячна дитина тяжко травмована.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Херсонської області.

"Під час масованих обстрілів армією РФ ворожий снаряд влучив у будинок мирних мешканців. Під завалами опинилася родина. Дві жінки загинули, чотиримісячний хлопчик з тяжкими травмами перебуває в лікарні міста Кривий Ріг", – інформує поліція.

 

Поліція фіксує воєнні злочини російської армії на Херсонщині, серед яких обстріли населених пунктів Бериславського району, масові факти мародерства, викрадення людей, мінування територій, захоплення підприємств та примусове вивезення людей. За минулі дві доби поліція відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. 

Нагадаємо, росіяни намагаються створити додаткові рубежі оборони на півдні і б'ють по звільненому правобережжю Херсонcької області. 

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