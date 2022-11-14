ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого

Українські військові сумарно деокупували 52,5% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – майже 78 тис. квадратних кілометрів.

Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на дані розвідки за відкритими джерелами OSINT.

За розрахунками OSINT-дослідника DefMon, який з перших днів війни укладає карти бойових дій в Україні, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій – майже 78 тис. квадратних кілометрів.

Водночас під російською окупацією залишається майже 71 тис. квадратних кілометрів територій, зайнятих після 24 лютого. До цих територій входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.

Загалом під окупацією РФ включно з ОРДЛО (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24 лютого) та АР Крим залишається до 120 тис. квадратних кілометрів. Це майже 20% території України.

Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис. квадратних кілометрів (разом з ОРДЛО і Кримом). Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.

Документувати реальну ситуацію за відкритими даними непросто, тому ці розрахунки можуть бути досить приблизними, проте вони відображають загальний стан речей.

Ключовими етапами звільнення території України стали:

витіснення росіян з-під Миколаєва;

вихід ЗС РФ під загрозою розгрому і оточення з-під Києва, а також всієї території Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей;

виграна битва за Харків; вибиття росіян з острова Зміїний;

Балаклійсько-Куп’янська офензива;

звільнення Святогірська та Лимана і перехід в наступ на Сватове-Кремінну;

звільнення Херсона.

Зараз наступальні дії ЗСУ йдуть на Луганщині. Нещодавно ЗСУ звільнили село Макіївка.

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.