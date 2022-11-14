СБУ затримала на Херсонщині російського бойовика, який стріляв у мирне населення

Він вибивав зізнання у нібито причетності затриманих громадян до українських партизанів чи ДРГ.

У результаті спільних дій Служби безпеки та спецпризначенців ЗСУ було встановлено місцезнаходження і затримано бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі армії РФ. Він знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", –йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

Фото: СБУ

На початку повномасштабного вторгнення зрадника "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку "Народної міліції «ДНР»".

Там він брав активну участь у бойових діях проти сил оборони на Херсонському напрямку.

Фото: СБУ

Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Заходи із викриття, затримання і документування злочинних дій проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, поліція просить херсонців допомагати виявляти колаборантів. Про це потрібно повідомляти Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.