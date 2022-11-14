В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови, – МЗС України

МЗС відреагувало на заяву РФ щодо умов миру в Україні.

Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови, – МЗС України
Фото: Facebook Ніколенка

Міністерство закордонних справ відреагувало на поширену ЗМІ заяву МЗС РФ щодо несприйняття Росією попередніх умов щодо України.

Про це йдеться у поширеному речником Міністерства закордонних справ України Олегом Ніколенком коментарі у Facebook.

"Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Раніше МЗС РФ поширило заяву, що Росія не сприймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, а в діалозі "потрібно враховувати ситуацію на землі".

Крім того, сьогодні стало відомо, що нардепи планують закликати G 20 виключити Росію зі складу групи. Депутати прогнозують, що прийняття постанови сприятиме не лише виключенню РФ зі складу "Великої двадцятки", а й подальшій "міжнародній ізоляції держави-терориста".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також