Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови, – МЗС України

МЗС відреагувало на заяву РФ щодо умов миру в Україні.

Міністерство закордонних справ відреагувало на поширену ЗМІ заяву МЗС РФ щодо несприйняття Росією попередніх умов щодо України.

Про це йдеться у поширеному речником Міністерства закордонних справ України Олегом Ніколенком коментарі у Facebook.

"Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Раніше МЗС РФ поширило заяву, що Росія не сприймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, а в діалозі "потрібно враховувати ситуацію на землі".

Крім того, сьогодні стало відомо, що нардепи планують закликати G 20 виключити Росію зі складу групи. Депутати прогнозують, що прийняття постанови сприятиме не лише виключенню РФ зі складу "Великої двадцятки", а й подальшій "міжнародній ізоляції держави-терориста".